وزيرة البيئة: توفير ١٥ ألف كمامة للعاملين بالوزارة.. و٤ إجراءات لمواجهة "كورونا"



كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم توفير مهمات الوقاية وعدد 15 ألف كمامة للعاملين بالوزارة وجهازيها والفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية المنتشرة بكل محافظات الجمهورية؛ لضمان توفير الرعاية الكافية لمواجهة فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال اجتماع فؤاد مع رؤساء جهازي شؤون البيئة وتنظيم وإدارة المخلفات وقطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة، اليوم السبت؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتأمين الوزارة والفروع الإقليمية التابعة لها والمحميات الطبيعية والعاملين بها من العدوى بفيروس كورونا.



وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تشكيل لجنة من العاملين بالوزارة؛ لمتابعة الوضع الصحي لزملائهم المصابين بفيروس كورونا والتأكد من تحسنهم وسرعة التدخل في حالة الضرورة أو احتياجهم إلى رعاية صحية مركزة.



وأضافت فؤاد أن الوزارة تعكف حاليًّا على دراسة إمكانية توفير رعاية صحية أفضل للعاملين بها، من خلال توفير دعم مالي مناسب لدعم صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة بشكل يتناسب مع احتياجات العاملين الصحية في الفترة المقبلة.



وشددت وزيرة البيئة على ضرورة التزام العاملين بالوزارة وأجهزتها بتنفيذ الأمر الإداري الصادر، والذي ينص على:



أولًا: أي موظف يشعر بأعراض العدوى يبلغ رئيسه المباشر في الحال ويتواصل مع الخط المخصص من وزارة الصحة 105، ويقوم رئيسه بدوره بإخطار شؤون العاملين، وفي حال ثبوت تمارضه يسأل قانونيًّا.



ثانيًا: أي موظف يوجد في أسرته مصاب بالفيروس يقوم بإخطار جهة عمله بذلك، ويقوم رئيسه المباشر بإخطار شؤون العاملين.



ثالثًا: ضرورة إلزام جميع العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها بارتداء الكمامات داخل مقرات العمل، ويسأل قانونيًّا كل مَن يخالف ذلك.



رابعًا: تكليف إدارة الرعاية الطبية بمتابعة الحالات ومتابعة العاملين المثبت ارتفاع درجة حرارتهم، وعدم السماح بدخولهم المبنى، ويمنع منعًا باتًّا دخول أي من المواطنين أو المتعاملين مع كل الإدارات إلا مرتديًا الكمامة، وقياس درجة حرارته قبل دخول الجهاز.