محافظة الجيزة تقرر سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة حال عدم ارتداء قائدها أو ركابها الكمامة

كتب- محمد عبدالناصر:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة، التي لم يلتزم السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات، ضمن الإجراءات الأحترازية التى أتخذتها المحافظة لمجابهة أنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وبحسب بيان، شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور بأستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار أرتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.

وناشد محافظ الجيزة أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الألتزام بأرتداء الكمامة الواقية، وعدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلأ بعد أرتداء الكمامة الواقية، مؤكداً على ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية حرصاً على صحتهم من الأصابة بفيروس كورونا المستجد.

ودعا راشد المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها بأرتداء الكمامة لتوقيع الغرامة المقررة.