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رئيس البرلمان يدعو اللجنة العامة لدراسة بيان رئيس الوزراء عن حالة الطوارئ اليوم

03:24 م الأحد 03 مايو 2020
رئيس البرلمان يدعو اللجنة العامة لدراسة بيان رئيس الوزراء عن حالة الطوارئ اليوم

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 شهور، الى اللجنة العامة للمجلس، لدراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

ودعا عبد العال، اللجنة العامة بالمجلس لعقد اجتماعها اليوم، عقب انتهاء الجلسة العامة، مباشرة لدراسة البيان.

جلء ذلك بعدما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أسباب اتخاذ قرار رئيس الجمهورية رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٠، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ٢٨ أبريل ٢٠٢٠.

وتضم اللجنة العامة في تشكيلها، برئاسة الدكتور على عبد العال، وكيلي المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وممثلي النواب المستقلين، بالإضافة إلى وزير الشئون النيابية.

علي عبدالعال مجلس النواب رئيس الوزراء حالة الطوارئ

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