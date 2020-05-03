أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد برنامج رامز جنون رسمي عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الحكومة لديها حس سياسي وقراراتها مدروسة.. وزير المالية مطالبًا بشطب اتهام برلماني

01:14 م الأحد 03 مايو 2020
الحكومة لديها حس سياسي وقراراتها مدروسة.. وزير المالية مطالبًا بشطب اتهام برلماني

محمد معيط

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد: "إن الحكومة تتخذ قرارات مدروسة.. القرار نتخذه من موقع المسؤولية، وفي ضوء الظروف التي يواجهها العالم، ومصر في القلب منه" معقبًا على القانون الذي قدمته الحكومة رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

ورفض وزير المالية كلام النائب طلعت خليل، وطالب بشطبه من المضبطة، بعد أن قال: "إن الحكومة ليس لديها حس سياسي".

وتابع معيط: "الحكومة لديها حس سياسي وبتفهم سياسة، ولابد من شطب هذه العبارة من المضبطة.. نحن في موقع المسؤولية ونخفف من آثار الظروف التي يتعرض إليها العالم".

وقال النائب طلعت خليل: "لا أقصد الإساءة إلى الحكومة، ونحن في مركب واحد".

وشهدت اللجنة جدلًا بين الحكومة والنواب حول البند ٢٤ من مشروع قانون، وينص على رفع ٣٠ قرشًا على كل لتر بنزين بأنواعه مباع، ومنتج السولار بواقع ٢٥ قرشًا على كل لتر مباع.

جدير بالذكر أن هذا البند يوفر ٦ مليارات للخزانة العامة للدولة بينما يوفر القانون ١٥ مليارًا تقريبًا.

محمد معيط وزارة المالية لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب

الخبر التالى:

البرلمان يحذف فرض رسوم جديدة على أسعار البنزين والسولار من القانون الجديد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الجيش: مقتل 126 تكفيريا.. واستشهاد وإصابة 15 من القوات