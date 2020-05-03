الحكومة لديها حس سياسي وقراراتها مدروسة.. وزير المالية مطالبًا بشطب اتهام برلماني

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد: "إن الحكومة تتخذ قرارات مدروسة.. القرار نتخذه من موقع المسؤولية، وفي ضوء الظروف التي يواجهها العالم، ومصر في القلب منه" معقبًا على القانون الذي قدمته الحكومة رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

ورفض وزير المالية كلام النائب طلعت خليل، وطالب بشطبه من المضبطة، بعد أن قال: "إن الحكومة ليس لديها حس سياسي".

وتابع معيط: "الحكومة لديها حس سياسي وبتفهم سياسة، ولابد من شطب هذه العبارة من المضبطة.. نحن في موقع المسؤولية ونخفف من آثار الظروف التي يتعرض إليها العالم".

وقال النائب طلعت خليل: "لا أقصد الإساءة إلى الحكومة، ونحن في مركب واحد".

وشهدت اللجنة جدلًا بين الحكومة والنواب حول البند ٢٤ من مشروع قانون، وينص على رفع ٣٠ قرشًا على كل لتر بنزين بأنواعه مباع، ومنتج السولار بواقع ٢٥ قرشًا على كل لتر مباع.

جدير بالذكر أن هذا البند يوفر ٦ مليارات للخزانة العامة للدولة بينما يوفر القانون ١٥ مليارًا تقريبًا.