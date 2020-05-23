الأكاديمية الوطنية للتدريب تنشر فيديو أغنية "تعيش بلدنا"

(مصراوي):

نشر الحساب الرسمي للأكاديمية الوطنية للتدريب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أغنية "تعيش بلدنا"، ضمن مبادرة "هنساعد بلدنا" التي أطلقتها الأكاديمية مع بداية أزمة "فيروس كورونا".

وأطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب مع بداية أزمة فيروس كورونا مبادرة "هنساعد بلدنا"، وشملت حملات توعية كثيرة تحث على الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة للحماية من فيروس كورونا المستجد، من خلال نشر صور للمتدربين والخريجين والموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية أثناء قيامهم بالعادات الصحية السليمة للوقاية من الفيروس، كما تم نشر رسائل شكر وتقدير لجيش مصر الأبيض.

وشملت المبادرة أيضًا قيام أعضاء برنامج "المرشحين للعمل بمجلس الدولة دفعتي 2014 و2015" بالتبرع لصالح صندوق تحيا مصر لمساعدة المتضررين من الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، كذلك تبرع متدربو الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة للصندوق لتجهيز مستشفيات العزل في محافظات مصر، وتبرع موظفو الأكاديمية بـ 20% من رواتبهم لصندوق تحيا مصر لصالح برنامج "أزمات وكوارث" للمتضررين من أزمة فيروس كورونا من العمالة غير المنتظمة.

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