السيسي يهنئ المصريين بالعيد: عظيم التقدير لجميع أسر شهداء مصر
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ونشر الحساب الرسمي للرئيس على "فسيبوك"، تدوينة للتهنئة جاء فيها: "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين".
وأضاف الرئيس: "انتهز هذه الفرصة لكي أقدم عظيم العرفان والتقدير لجميع أسر شهداء مصر الأبرار، الذين جسدوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية ليسطروا بطولات تحطمت أمامها موجات الإرهاب والشر، ولتنعم مصر بالأمن والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير".
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