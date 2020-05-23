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الوطنية للصحافة تهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

03:36 م السبت 23 مايو 2020
الوطنية للصحافة تهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب - مصراوي:

هنأت الهيئة الوطنية للصحافة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعيد الفطر المبارك وأكدت تمنياتها بأن يديم على مصر وشعبها العزة والكرامة والعيش الكريم، وأن يحفظها من كل سوء، وأن يكتب لرجالنا البواسل النصر في معركتهم المقدسة ضد فلول الإرهابيين.

وقالت الهيئة في بيان لها، السبت، إن الإنجازات التي تحققت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم كانت الرصيد الذي يحمي البلاد في الأزمة الكبيرة بسبب وباء كورونا، مشيدة بالخطوات الهادئة لتعميم الثقة والعودة إلى أجواء العمل الطبيعية في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة.
وتمنت الهيئة للرئيس السيسي التوفيق والسداد في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة، وخطواته السريعة غير المسبوقة عبر تاريخها، ليجعل الله أيام هذا الوطن كلها أعياد وانتصارات على يد رجالها المخلصين.

الوطنية للصحافة عيد الفطر الرئيس السيسي

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