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جهاز مدينة حدائق أكتوبر يواصل حملاته للقضاء على التعديات والإشغالات

12:27 م السبت 23 مايو 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن جهاز المدينة يواصل حملاته المكبرة لإزالة التعديات علي العمارات ورفع الإشغالات عن حرم الطريق بمناطق دهشور وأبناء الجيزة ومساكن عثمان، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز والجهات الأمنية.
وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في بيان اليوم، أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات ورفع الإشغالات بالمناطق المذكورة، وهي الحملات التى بدأها الجهاز منذ أيام بالتعاون مع قسم شرطة ثالث أكتوبر وقسم شرطة رابع أكتوبر والإدارات المعنية بجهاز المدينة، تطبيقا للقانون وحفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.

حدائق أكتوبر إزالة التعديات إزالة الإشغالات

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