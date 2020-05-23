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وزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال العيد

11:10 ص السبت 23 مايو 2020
وزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال العيد

دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتب- هاني رجب:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وبحسب بيان، شدد د. خالد عبدالغفار على ضرورة التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية.

وأكد الوزير على ضرورة تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل خلال فترة العيد.

المستشفيات الجامعية عيد الفطر استعدادات العيد خالد عبد الغفار التعليم العالي

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