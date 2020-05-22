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شيخ الأزهر يتلقى اتصالا من رئيس مجلس النواب العراقي للتهنئة بعيد الفطر

08:04 م الجمعة 22 مايو 2020
شيخ الأزهر يتلقى اتصالا من رئيس مجلس النواب العراقي للتهنئة بعيد الفطر

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الحلبوسي عن تقديره للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في نشر علوم الدين وثقافة الاعتدال والوسطية ومحاربة التطرف، موجها الدعوة لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة العراق، مؤكداً أن زيارة مجلس النواب العراقي ستكون ضمن جدول أعماله خلال الزيارة.

من جانبه، قدم فضيلة الإمام الأكبر الشكر لرئيس مجلس النواب العراقي، على التهنئة بمناسبة عيد الفطر، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على العراق ومصر والأمتين الإسلامية والعربية بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

وقدم شيخ الأزهر، الشكر لدولة العراق قيادة وحكومة وشعبا، على الدعوة الكريمة لزيارة العراق، مؤكدا أن العراق بلد عربي له تاريخ عريق، داعيا فضيلته الله تعالى أن يجنب العراق الفتن وأن يحميه من الإرهاب وشروره، وأن يحمي أوطاننا العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء.

أحمد الطيب مجلس النواب العراقي عيد الفطر الأزهر الشريف العراق

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