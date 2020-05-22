انخفاض حرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 8 أيام

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس أسبوع اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى يوم الجمعة المقبل 29 مايو الجاري.

وقالت الهيئة إنه من المنتظر تتعرض البلاد لانخفاض ملحوظ في وتدريجي في درجات اعتبارًا من يوم الجمعة 22 مايو ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه من المنتظر يوم الأحد سقوط أمطار بنسبة 50% تقريبا لتكون متوسطة الشدة على مناطف متفرفة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متفرقة وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط.

وعن القاهرة الكبرى، قالت الهيئة من المتوقع إن تتعرض لانخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة 22 مايو وحتى يوم الجمعة 29 مايو أيضًا ليسود طقس معتدل على نهارًا مائل للبرودة ليلاً.

ومن المنتظر يوم الأحد 24 مايو سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق متفرقة يصاحب ذلك نشاطا للرياح تكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متفرقة.

ويتراوح متوسط درجات الحرارة من يوم الجمعة 22 مايو وحتى الجمعة 29 مايو كالتالي:

القاهرة

(العظمى 29 - 36) الصغرى 18 - 19

الوجه البحري

(العظمى 29 - 35) الصغرى 17 - 19

السواحل الشمالية

(العظمى 24 - 28) الصغرى 18 - 19

جنوب سيناء

(العظمى34 - 37) الصغرى 23 - 25

شمال الصعيد

(العظمى 30- 37) الصغرى 20 -22

جنوب الصعيد

(العظمى 41 - 35) الصغرى 25 - 30

وتتاشد الهيئة الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من اﻵثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، ويمكن الاتصال بالهيئة على مدار 24 ساعة على أرقام 24646719 - 2464672​