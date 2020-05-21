بـ810 ملايين جنيه.. إنشاء 73 عملًا صناعيًا للحماية من السيول بالوجه القبلي



كتب- أحمد مسعد:



تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، تقريرًا من قطاع التوسع الأفقي، حول الأمطار التي سقطت يومي 16-17 مايو على بعض محافظات الوجه القبلي، حيث تم احتجاز كميات كبيرة من الأمطار أمام بعض السدود وداخل بعض البحيرات الصناعية الجارِ تنفيذها حاليًا ضمن منظومة كبيرة من الأعمال الصناعية على اختلاف أنواعها (سدود وبحيرات صناعية وجسور حماية وحواجز توجيه وقنوات صناعية).



وأوضح التقرير، أن أعمال الري ينفذها قطاع التوسع الأفقي للحماية من السيول تبلغ تكلفتها 810 ملايين جنيه وهي عبارة عن 73 عملًا صناعيًا بمحافظات الوجه القبلي (15 سدًا - 29 بحيرة - 19 جسر حماية - حاجز توجيه - قناة صناعية - إنشاء مخر - 7 تأهيل مخر سيل).



وأشارالتقرير، إلى أن الأعمال التي تم تنفيذها بزمام الإدارات العامة للتوسع الأفقي والمشروعات باسنا وأسيوط أثبتت كفاءتها وفاعليتها في حصاد مياه هذه الأمطار، حيث تم احتجاز كميات من مياه السيول تقدر بـ300 ألف م3 أمام سد الإعاقة w16 وداخل البحيرة w17 الجارِ تنفيذهما ضمن عملية حماية وادي عبادي "3 ب" بمحافظة أسوان بسعة تخزينية 1.2 مليون م3 وذلك لحماية طريق إدفو مرسى علم السياحي وتكلفة 14.8 مليون جنيه.



كما أشار التقرير، إلى أنه تلاحظ وجود تجمعات أمطار متوسطة بموقع حفر البحيره ب 1، الجارِ تنفيذها ضمن عمليه إنشاء 11 بحيرة صناعية وحاجزا ترابيًا لحماية مشروع خط السكة الحديد أسوان القاهرة وقرى الشغب والدبابية والمعلا والقضا المرحلة الرابعة بالأقصر، حيث تم تقدير كمية الأمطار التي سقطت بحوالي 100 ألف متر مكعب وبسعة تخزينية لهذه العملية 4.75 مليون متر مكعب بتكلفة 42 مليون جنيه.



وأوضح التقرير، أنه تم احتجاز كمية من الأمطار تقدر بـ150 ألف م3 بالبحيرة ب 1 بالكرنك الجارِ تنفيذها ضمن عملية حماية منطقة العمرة والكرنك بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، حيث تبلغ السعة التخزينية للأعمال بهذه العملية 15 مليون م3 وذلك لحماية الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة - أسوان) وقرى نجع العمرة ونجع الكرنك وقيمة هذه العملية 84 مليون جنيه.



وتعرضت بعض المناطق بمحافظتي أسيوط وسوهاج مما أدى إلى تجمع كميات الأمطار المتساقطة بحفرية بعملية حماية البنية الأساسية بالوادي العمراني القبلي مركز ديروط -محافظة أسيوط بمكعب حوالي 10000م3 والسعة التخزينية للأعمال الصناعية بهذه العملية تبلغ 2.4 مليون م3 والغرض من هذه العملية هو حماية طريق أسيوط القاهرة الشرقي وقيمة العملية 22,6 مليون جنيه.



وأوضح المهندس شحته إبراهيم، أن أعمال الحماية من أخطار السيول في نطاق محافظة قنا عبارة عن 2 بحيرة صناعية + 2 حاجز ترابي لحماية نجع الكرنك وإنشاء سدين إعاقة لحماية نجع العمرة بتكلفة تقديرية 84 مليون جنيه وبسعة تخزينية 5 مليون م٣، بالإضافة إلى بحيرتين صناعيتين + حاجز ترابي ب 1 وب2 لحماية نجع البطحة بتكلفة تقديرية 122.7 مليون جنيه وبسعة تخزينية 5 ملايين م٣.



وأضاف أن أعمال الحماية من أخطار السيول التي يتم تنفيذها في نطاق محافظة الأقصر تتضمن إنشاء 11 (بحيرة صناعية + حاجز ترابي)، لحماية قرية الشغب ونجع الدبابية وقرية المعلة ونجع خور القضا ونجع المساعيد المرحلة الرابعة بتكلفة تقديرية 42 مليون جنيه وبسعة تخزينية 882 ألف م٣.



وأشار إلى أنه يتم تنفيذ عدد من الأعمال في محافظة أسوان، تتضمن إنشاء بحيرة صناعية (ب 3 + حاجز ترابي وسد إعاقة لحماية وادي الخريط ) بمركز كوم إمبو بتكلفة تقديرية بتكلفة 141.173 مليون جنيه وبسعة تخزينية 34000000 م3، وكذلك بحيرة صناعية ب1 + حاجز ترابي بوادي نتش وسدين إعاقة (م2& ر2) لحماية وادي خريط الرئيسي بتكلفة تقديرية 97.5 مليون جنية وبسعة تخزينية ٢٩ مليون م٣.



وأضاف أنه يتم إنشاء 2 بحيرة صناعية و2 حاجز ترابي ( ب7-W13)&( ب8-W14)، و2 سد إعاقة م3 (w12) و(w15)، لحماية وادي عبادي (3أ) مركز إدفو محافظة أسوان من أخطار السيول وبتكلفة تقديرة 22.8 مليون جنية وبسعة تخزينية 4.560 مليون م٣، وبحيرة صناعية + حاجز ترابي (ب10-W19)، و2 سد إعاقة (م 5- w16 )، و(م6 - w18)، لحماية وادي عبادي (3ب) مركز إدفو محافظة أسوان من أخطار السيول وبتكلفة تقديرية 14.7 وبسعوة تخزينية 1200000م3.



كما يتم انشاء 3 بحيرات صناعية و3 حواجز ترابية (ب9-W17)، و(ب11-W20)، و(بw21-12) لحماية وادي عبادي (3ج) –مركز إدفو– محافظة أسوان من أخطار السيول بتكلفة تقديرية 30.8 مليون جنيه وبسعة تخزينية 3700000م3، بالإضافة إلى 4 بحيرات صناعية و4 حواجز ترابية (ب13-W22)، و(ب14-W23)، و(ب15-W24)، و(ب16- W25) لحماية وادي عبادي (3د) بتكلفة تقديرية 21.7 مليون جنيه وبسعة تخزينية 2000000م3.



وفي محافظة أسيوط يتم تنفيذ عملية لحماية البنية الطريق أسيوط – القاهرة الصحراوي الشرقي من أخطار السيول بتكلفة تقديرية 22,9 مليون جنيه وبسعة تخزينية 2400000 م3، واستكمالها بتكلفة تقديرية 27 مليون جنيه وبسعة تخزينية 4500000 م3.



وأشار إبراهيم، إلى أنه يتم تنفيذ عملية حماية منطقة الصوامعة شرق بتكلفة تقديرية 13,5 مليون جنيه وبسعة تخزينية 937000 م3، ومنطقة القرنة بتكلفة تقديرية 1,9 مليون وبسعة تخزينية 60000 م3، ومصب مخر سيل وادي نزلة عمارة بتكلفة تقديرية 5,9 مليون جنيه وبسعة تخزينية 275000 م3.



وتنفذ وزارة الري العديد من الأعمال للحماية من أخطار السيول بمحافظة المنيا، منها قرى زاوية الجدامي بمركز مغاغة بتكلفة تقديرية 32 مليون جنيه وسعة تخزينية 315000 م3.



أما فى محافظة بني سويف فيتم تنفيذ عملية إعادة تأهيل مخر سيل سنور بتكلفة تقديرية 18 مليون جنيه، وفي محافظة الجيزة يتم إنشاء مخر سيل وادي متين البحري لحماية منطقة أطفيح بتكلفة تقديرية 2.4 مليون جنيه، وتأهيل مخر سيل الديسمي بتكلفة تقديرية 3 ملايين جنيه، وتأهيل مخر سيل أطفيح ومخر سيل الكريمات بتكلفة تقديرية 3,2 مليون جنيه، ومخر سيل الودي، ومخر سيل المنشى بتكلفة تقديرية 3,1 مليون جنيه.



وفي محافظة القاهرة يتم إنشاء عملية إنشاء سد م، وم2 لحماية وادي دجلة (طرة - زهراء المعادي) من أخطار السيول بتكلفة تقديرية 38 مليون جنيه وسعة تخزينية 1625000 م3