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وزير التعليم العالي: نعتمد على الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية في التعامل مع "كورونا"

10:39 ص الخميس 21 مايو 2020
وزير التعليم العالي: نعتمد على الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية في التعامل مع "كورونا"

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة تعمل بشكل مؤسسي وتنسيق علمي في إدارة أزمة فيروس "كورونا".

وأضاف عبدالغفار، خلال افتتاح مشروع "التطوير الحضاري"، مأوى الصيادين "بشاير الخير 3" بمدينة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس: إن قرارات الحكومة فيما يتعلق بمواجهة "كورونا" تعتمد على التحليل العلمي وتكنولوجيا البيانات في تحليل أعداد الإصابات اليومية.

وأكد وزير التعليم العالي، أنهم يعملون باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للوصول إلى تحليلات يمكن بناء عليها اتخاذ قرارات المرحلة، ويتم رصد نشاط السكان وتحليل الواقع للإصابات اليومية، ومن خلاله يمكن التنبوء بالمستقبل في معدلات الانتشار، وقياس النسبة المئوية للنمو لكل حالة.

وتابع: أين سينتهي هذا الوباء سواء عالميًا أو في مصر، وأن تكون الحالات في انحصار، وينتهي هذا الوباء في مصر، وتسجيل صفر حالات، العالم كله يريد هذه الإجابة.

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