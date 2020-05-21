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بيان من "الاياتا" بشأن إعادة تشغيل رحلات الطيران في أوروبا

03:49 ص الخميس 21 مايو 2020
بيان من "الاياتا" بشأن إعادة تشغيل رحلات الطيران في أوروبا

رحلات الطيران _أرشيفية

كتب - محمد عبيد

رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ببروتوكول الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) لإعادة التشغيل الآمن للمطارات ورحلات الطيران في أوروبا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الطيران هو المحرك الأساسي للاقتصاد ويهدف إلى الحفاظ على الركاب والأطقم العاملة، وجميع دول العالم تسعى لاستئناف حركة الطيران مرة ثانية.

وكشف "الإياتا" في بيان له فجر اليوم الخميس، أن توصيات وإرشادات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تتماشى مع التوصيات المقدمة من قبل شركات الطيران والمطارات من أجل استئناف الحركة مرة ثانية، والخاصة باتخاذ كافة التدابير لحماية الركاب.

وأضاف تشمل إرشادات EASA الحفاظ على المسافة الاجتماعية بين الركاب في المطارات، وتحسين البنية التحتية للمحطات بالمطارات، واتخاذ اجراءات التعقيم مع الأمتعة والحقائب، ومنع طوابير الركاب داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات بصفة مستمرة في المطارات وعلى الطائرات.

بالإضافة إلى توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة للموظفين بالمطارات وعلى الطائرات، كما أوصت الإرشادات بإجراءات التنظيف المستمرة في المطارات والطائرات، خاصة للأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، وكذلك المسافات بين الركاب على الطائرات.

وأشار الاتحاد إلى أن الإرشادات تتوافق تماما مع سياسة المطارات وشركات الطيران، وسوف يتم دراستها كل فترة ومراجعتها وتحديثها وفقا لخطة مكافحة الفيروس وتحقيق خطوات في علمية في إيجاد علاج له أو مكافحته والقضاء عليه.

رحلات طيران أوروبا الاتحاد الدولي للنقل الجوي

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