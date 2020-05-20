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فرج عامر يصدر بيانًا للرد على صورة الإفطار الجماعي مع رؤساء الأندية

10:53 م الأربعاء 20 مايو 2020
فرج عامر يصدر بيانًا للرد على صورة الإفطار الجماعي مع رؤساء الأندية

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة، إن حفل الإفطار الذي نظمه مع عدد من نجوم الكرة القدامي ورؤساء الأندية والاتحادات، كان منزليًا وليس جماعيًا، وتم مراعاة أخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة قبل تنظيم هذا الإفطار.

وأوضح عامر، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه يحرص منذ بداية أزمة تفشي وباء كورونا، على اتباع كافة التعليمات والإرشادات الخاصة بالوقاية والتعقيم، حيث أنه أصدر قرارًا بمنع كافة التجمعات ووقف أي أنشطة داخل نادي سموحة، فكان من أوائل الذين استجابوا لإجراءات الحكومة وحتى الآن ما زالت مطبقة.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يصاب أي عامل بشركات فرج عامر، بفيروس كورونا نتيجة الالتزام الشديد بالتعليمات الوقائية والحفاظ على التعقيم والتطهير باستمرار للعاملين.

مجلس النواب فرج عامر الإفطار الجماعي

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