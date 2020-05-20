برلمانى يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد تسريح الشركات للعمالة بسبب كورونا

كتب- مصراوي:

طالب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه جميع الشركات التي سرحت العمالة بسبب فيروس كورونا.

وقال حساسين، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: هناك الآلاف من العاملين لدى العديد من شركات القطاع الخاص تم تسريحهم من أعمالهم بعد توقف العمل بسبب فيروس كورونا داخل شركاتهم مطالبا من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة العمال إلى العمل داخل شركات القطاع الخاص في ظل الاتجاه إلى عودة العمل والإنتاج بجميع القطاعات بالدولة مع اتخاذ جميع الاحتياطيات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.​