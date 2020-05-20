وزيرا الكهرباء والسياحة يبحثان تأجيل سداد مديونيات المنشآت الفندقية والسياحية

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وذلك لبحث آلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتأجيل سداد المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء للمنشآت السياحية والفندقية على خلفية أزمة كورونا، على أن يبدأ السداد اعتبارًا من أكتوبر 2020.

حضر اللقاء أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.​