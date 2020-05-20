توقيع عقد تنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية لمساحة 50 ألف فدان إضافية شرق العوينات

كتب- محمد صلاح:

وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، عقد تنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية لمساحة 50 ألف فدان إضافية بمنطقة شرق العوينات، في حضور اللواء أركان حرب مصطفي أمين رئيس جهاز المشروعات الخدمية للاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة؛ في محاولة جادة لسد الفجوة الغذائية التي تعانيها مصر على مدار السنوات الطويلة الماضية، وبالتالي عدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتدبير احتياجاتها.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن ذلك يأتي في ضوء تهيئة الاقتصاد القومي المصري لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والمحلية؛ فقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون الوثيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع؛ لربط وتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء، لما تمثله تلك المنطقة من إضافة للاقتصاد القومي، حيث تبعد هذه المنطقة عن بحيرة ناصر بنحو 380 كم غربًا، وعن الواحات الداخلة نحو 385 كم جنوبًا، ومن المستهدف استصلاح وزراعة ما يزيد على 300 ألف فدان بتلك المنطقة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومستثمري القطاع الخاص.

وبلغت المساحة الحالية للأراضي المستصلحة والتي يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية باستزراعها 110 آلاف فدان بالمنطقة تتم زراعتها بمحاصيل استراتيجية؛ ومن أهمها محصول القمح، ويسعى الجهاز إلى زراعة واستصلاح 50 ألف فدان إضافية لزراعة محصول القمح لتقليل الفجوة الغذائية.

وأضاف شاكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي (شبكات داخلية وخارجية) لمساحة 50 ألف فدان إضافية، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ وتشغيل شبكة الكهرباء الخارجية على الجهود 220/66 كيلوفولت شاملة خطوط النقل ومحطات المحولات بتكلفة تقديرية 1.7 مليار جنيه ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بينما يتم تنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية على جهد 22 كيلوفولت بتمويل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبتكلفة تقديرية نحو 500 مليون جنيه شاملة أعمال التوريدات والتركيبات.

ومن المقرر أن تنفذ شركة "السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع" المشروع خلال 8 أشهر، كما ستقوم الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية بالأعمال التصميمية والاستشارية تحت إشراف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.​