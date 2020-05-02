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جهاز مدينة ١٥ مايو يشُن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات أمام المحال التجارية

11:57 ص السبت 02 مايو 2020
جهاز مدينة ١٥ مايو يشُن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات أمام المحال التجارية

حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بمايو

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، وأمام المحال التجارية بعدة مجاورات مختلفة، وذلك بالتعاون بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح همام، في بيان اليوم، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والمخالفات أمام عددٍ من المحال التجارية المخالفة المتعدية على الطرق وأرصفة المشاة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات لتشمل أنحاء المدينة كافة، لمنع المظاهر العشوائية وردع المخالفين.

وطالب رئيس جهاز مدينة 15 مايو ، أصحاب المحال التجارية بالمدينة، بعدم استغلال تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات، مشددا على ضرورة الالتزام بنطاق محالهم لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة، مشيراً إلى أنه سيتم التصدي بكل قوة وحسم لجميع أنواع المخالفات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

15 مايو رفع الإشغالات حملة أمنية

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