صحف القاهرة تبرز تهنئة الرئيس السيسي للعمال في عيدهم

القاهرة - (أ ش أ):​

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم (السبت)، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر في عيدهم، بالإضافة إلى موضوعات الشأن المحلي والدولي.

وذكرت صحف "الأخبار والأهرام والجمهورية" أن الرئيس السيسي، قال في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عمال مصر يمثلون قطاعا وطنيا وهم القوة الدافعة للبناء والتقدم والمحورالرئيسي للتنمية والقاعدة الراسخة للإنتاج.

وأضاف الرئيس، أنه يقدم تحية عرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق إلى مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر.

كما أبرزت الصحف نبأ نجاح القوات المسلحة في استهداف عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة، والعثور بحوزتهم على رشاش متعدد وجهاز لاسلكي وكمية من الذخائر.

ونقلت عن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، قوله في بيان، إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء ، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية ونتيجه لتبادل إطلاق النيران تم استهداف فردين تكفيريين شديدي الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكي وكمية من الذخائر.

وأشارت الصحف إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيلقي، في الجلسة العامة للبرلمان، غدا، بيان الحكومة عن الأسباب التي دعت لإعلان حالة الطوارئ، وذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال عددا من القرارات ومشروعات القوانين المهمة، وفي مقدمتها نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ثلاثة أشهر بدءا من 28 أبريل الماضي وسيحال البيان إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه من أجل عرضه على المجلس.

واستعرضت الصحف تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، قائلا إنه سيتم تقديم مواعيد صرف راتب مايو الحالي بحيث تبدأ الإثنين 18 مايو بدلا من السبت 23 من الشهر نفسه.

وأوضح أنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، وسيتم إخطار كل جهة أو وزارة بموعد الصرف من ماكينات الصراف الآلي.

وطالب الوزير الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ لتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان على النحو الذي يتفق مع الجهود التي تبذلها الدولة؛ للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة، وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي الشأن المحلي أيضا، أشارت الصحف إلى تصريحات وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، والتي أكد خلالها أن قرار إعادة فتح المساجد ليس رأيا دينيا فقط ولكنه رأي ديني وطبي معا والرأي الدينى فيه يتبع الرأي الطبي ولا يسبقه والعبره بزوال علة الغلق والحفاظ على النفس البشرية.

وقال جمعة إن دور الأوقاف الأساسي خدمة المساجد والقرآن الكريم، وما تم إنفاقه في الأعوام الستة الأخيرة على عمارة المساجد يزيد على ستة مليارات جنيه.

وفي الشأن الاقتصادي، تناولت الصحف تقرير وكالة (بلومبرج) العالمية، والتي أكدت خلاله، أن البنوك المصرية نجحت خلال مارس الماضي في تدبير النقد الأجنبي من الدولار للمستثمرين، مما يساعد على الحفاظ على استقرار العملة المحلية في مواجهة عمليات البيع التي شهدتها السندات من المستثمرين وصناديق الاستثمار الأجنبية، مشيرة إلى تراجع وتيرة خروج الأجانب من مصر خلال أبريل الماضي في ضوء قوة الاقتصاد المصري.

وأوضحت الوكالة- في تقرير- أن صافي حجم الطلبات الخارجية بلغ خلال مارس الماضي نحو 3.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري قام بتغطيه جزء من عمليات خروج رؤوس الأموال أيضا خلال مارس الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، تناولت الصحف تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين مجددا وتحميلها مسئولية تفشي وباء كورونا المستجد، مؤكدا أنه يفكر في فرض رسوم عقابية عليها، مشيرا إلى أنه اطلع على أدلة تشير إلى أن مصدر كورونا المستجد هو مختبر صيني.

وقال ترامب إن اتفاقه التجاري مع الصين الذي جرى التوصل إليه بصعوبة كبيرة أصبح الآن ذا أهمية ثانوية بالنسبة إلى كورونا في الوقت الذي تصيغ فيه إدارته تدابيرا ردا على تفشي الفيروس في البلاد.