8 محاور.. ننشر خطة عمل وزارة التموين في عيد الفطر المبارك

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة عمل القطاعات المختلفة والهيئات والجهات التي تتبع وزارة التموين، خلال فترة عيد الفطر المبارك، الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وحصلت مصراوي على نسخة من الخطة والتي شملت قطاع الرقابة والتوزيع، وقطاع التجارة الداخلية، ووسائل تنفيذ تلك الخطة.

أولاً: قطاع الرقابة والتوزيع

تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين، بالاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، لمتابعة المطاحن والمخابز بالقطاعين العام والخاص عملًا على ضمان توفير الخبز للمستهلكين بكافة المناطق بسهولة ويسر وكذلك المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات والأسواق خلال فترة العيد للتأكد من توافر مستلزمات العيد والسلع الغذائية والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات وتوافر أسطوانات البوتاجاز والسولار والبنزين بأنواعه وعلية قد تم وضع خطة يبدأ تنفيذها خلال فترة عيد الفطر المبارك مضمنة الأتي:

بالنسبة للمتابعة والرقابة على توافر مستلزمات العيد:

متابعة توافر كافة مستلزمات العيد بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية والأسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها وأسعارها ومنها (الكعك والبسكويت.. الخ) بالمجمعات الاستهلاكية والمخابز الإفرنجية ومحال الحلويات وأسعارها.

قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة) بتوفير وطرح (كعك - بسكويت - بيتي فور) بالمجمعات الاستهلاكية.

م الصنف سعر الكيلو بالجنية

1 كعك سادة 65

2 كعك بالمكسرات 85

3 كعك (ملبن – عجوة) 65

4 بيتي فور مشكل 90

5 بسكويت لوكس 60

6 بسكويت عادي 50

7 غريبة 70

م الصنف سعر الكيلو بالجنية

1 علبة (1) كيلو مشكل ( كعك سادة + كعك كسرات+ بسكويت نشادر) 60

2 علبة (2 ) كيلو مشكل ( كعك سادة + كعك كسرات+ بسكويت نشادر+ بيتي فور + غريبة ) 150

3 علبة (2.750) كيلو مشكل (كعك سادة + كعك كسرات+ بسكويت نشادر+ بيتي فور + غريبة+ بسكويت لوكس) 200

تكليف عدد من الحملات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمتابعة والرقابة على توافر جميع مستلزمات العيد.

توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك:

في ضوء توجيهات الوزير بقيام شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 25-24-23 مايو 2020 مقدما طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل مخابز، وقيام المطاحن بصرف كميات الدقيق طبقا للكميات المشحونة لها على النظام من الدقيق التمويني 82% للعمل خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك، بالإضافة لتوافر رصيد استراتيجى بكل مخبز بما يعادل حصة يومين لضمان توافر الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ـ متابعة إعادة مواعيد إنتاج الخبز بالمخابز البلدية إلى ما كانت علية قبل شهر رمضان المعظم والمتابعة والمرور والتفتيش على المخابز لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبز للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان والأسعار القانونية المقررة.

ـ التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز والمستودعات على كل محافظات الجمهورية بصفة منتظمة قبل بداية عيد الفطر المبارك.

ـ تكليف عدد من الحملات التموينية اليومية لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمتابعة والرقابة على توافر رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية خلال أيام عيد الفطر.

ـ بالنسبة لسلعة البوتاجاز ومادة السولار والبنزين، يتم متابعة توافر اسطوانات البوتاجاز خلال أيام عيد الفطر المبارك ويتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول على فتح الشحن أمام المستودعات طبقًا للحصص المقررة وذلك من محطات التعبئة الرئيسية التابعة لشركة الغازات البترولية.

ـ استمرار مجموعات العمل المكلفة للمرور على محطات تعبئة البوتاجاز وكذلك تحديد مسؤول عن كل مستودع بوتاجاز للإشراف على عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية لضمان توافر الأسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلي والتجاري بالأسعار المقررة حتى يحصل المواطن على احتياجاته بسهولة ويسر.

ـ بالنسبة للسلع الغذائية التموينية، التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال شركتي الجملة (العامة – المصرية) والمجمعات الاستهلاكية ووضع خطة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وخاصة الهامة والضرورية ومنها التي يتم صرفها بموجب البطاقات التموينية من البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية قبل أيام عيد الفطر.

ـ تشكيل غرفة عمليات من قطاع الرقابة والتوزيع والمركزية للتوزيع للعمل على أداء الواجب المستهدف تحقيقه وتيسير قنوات الاتصال المباشر والعاجل بين غرفة العمليات والمديريات التموينية ومجمعات العمل التفتيشية صباحًا ومساء وتلقي الشكاوى من المواطنين وكذا توجيه مجموعات عمل طبقا لظروف العمل.

ثانياً: قطاع التجارة الداخلية

ـ التأكيد على تنفيذ التوجيه رقم 1 لسنة 2020 الخاص بالتدابير الاحترازية الواجبة على كافة المحلات والسلاسل التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ـ الوقوف على مدى توافر جميع السلع خلال فترة العيد وخاصة سلع "السكر ـ الأرز ـ الزيوت بأنواعها ـ اللحوم والدواجن ـ منتجات ألبان بأنواعها ـ البقوليات ـ وغيرها".

ـ ضبط الأسواق (الجملة ـ النصف جملة ـ القطاعي) والتأكد من صلاحية السلع ومعلومية مصدرها.

ـ التنسيق مع المديريات بالمحافظات والاتحاد المركزي التعاوني الاستهلاكي والاتحاد العام للغرف التجارية في تنشيط دورهم لحث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار والعمل على توفير السلع المعروضة وسلامتها.

ـ التصدي للباعة الجائلين والتركيز على المناطق الشعبية التي ينتشر بها هؤلاء الباعة.

ـ مكافحة كافة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية والفاسدة والمجهولة المصدر.

ـ دراسة الأسواق بهدف التنبؤ المبكر بالاختناقات والأزمات المتوقع حدوثها مع دراسة كيفية التغلب عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.

ـ المرور المستمر على المحلات العامة ـ المجمعات الاستهلاكية ـ السوبر ماركت ـ محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية.

ـ التصدي لظاهرة بيع الألعاب النارية نظرًا لخطورتها وتأثيرها الضار على الصحة والبيئة.

ثانياً: نطاق الخطة:

تهدف الخطة إلى تغطية جميع القطاعات والأنشطة وذلك عن طريق توجيه الحملات الرقابية المستمرة يومياً وذلك على القطاعات التالية:

قطاع المحلات العامة:

ـ يتم تكثيف الحملات بالرقابة على الأسواق والمحلات والتواجد المستمر لضمان التأكد من توافر كافة السلع الأساسية "لحوم ودواجن ـ زيوت بأنواعها ـ سكر ـ أرز ـ المكرونة ـ البقوليات ـ الألبان ومنتجاتها" والتأكد ومراقبة مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وعرضهم لسلع جيدة وغير منتهية الصلاحية.

قطاع المجمعات الاستهلاكية:

ـ تكثيف الحملات الرقابية على المجمعات الاستهلاكية ومراكز شركتي الجملة (المصرية والعامة وفروعها) ومواصلة المرور والفحص للسلع المعروضة والتأكد من صلاحيتها ومدى وفرة المعروض منها.

قطاع اللحوم والدواجن والأسماك:

ـ تكثيف المرور على المجازر الرئيسية للتأكد من سلامة المذبوحات والمرور على الثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك بالأسواق والتأكد من صلاحية المعروض منها وذلك بالتنسيق مع السادة أطباء هيئة الخدمات البيطرية.

قطاع الملابس الجاهزة والأحذية:

نظراً لقرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك لذا يتم تكثيف الحملات الرقابية علي محلات بيع الملابس الجاهزة والمصانع للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والتأكد من مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ـ تسليم الفواتير ـ تطبيق قانون حماية المستهلك وسياسة الاستبدال والاسترجاع مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تقع في هذا الشأن.

قطاع الأسواق:

تكثيف الحملات على الأسواق بأنواعها (جملة ـ قطاع) سوق 6 أكتوبر ـ سوق العبور والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع (الخضرـ والفاكهة) وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقاً للفواتير الصادرة تنفيذاَ للقرار 330 لسنة 2017.

ثالثًا وسائل تنفيذ الخطة:

- الحملات اليومية والتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات وجهاز حماية المستهلك ـ وزارة الصحة ـ مصلحة الرقابة الصناعية ـ الطب البيطري) تحت إشرافنا المباشر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالأسواق.

- إخطار غرفة العمليات بنتائج الحملات وتقديم تقرير عن موقف السلع والأسواق وما تم من إجراءات يعرض علينا يوميًا.

- تفعيل دور إدارات التجارة الداخلية بجميع المحافظات بما يضمن وصول جهود الرقابة إلى كل بقاع مصر وحتى القرى والنجوع.

- إعداد حملات يومية خلال أيام عيد الفطر المبارك للتأكيد من سلامة السلع المعروضة بالأسواق.

- معرفة مدى توافر السع الغذائية مع إعداد نشرات إرشادية تحث المواطن على ترشيد الاستهلاك

- التواصل مع السلاسل التجارية لتوفير السلع الغذائية الهامة بأسعار مخفضة

- المرور على المجمعات الإستهلاكية والسلاسل التجارية لمعرفة مدى توافر السع الأساسية بها.

- تلقى شكاوى المواطنين عبر تطبيق الواتس آب : 01112215281 وفاكس 27957532/02 بالإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية و العمل على حلها بصورة فورية .