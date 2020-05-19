وزير الإعلام يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

كتب - مصراوي:

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال هيكل "أتمنى لسيادتكم ولمصرنا الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعين الله سبحانه وتعالي أن يعيده علي سيادتكم بموفور الصحة وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء".