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"كبار العلماء" توضح حكم إقامة صلاة العيد في الشوارع وقت كورونا

11:06 م الإثنين 18 مايو 2020
"كبار العلماء" توضح حكم إقامة صلاة العيد في الشوارع وقت كورونا

الدكتور محمود مهنا

كتب- محمود مصطفى:


قال الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، إن الهيئة برئاسة الدكتور أحمد الطيب أصدرت قرارًا بشأن إقامة صلاة العيد في ظل جائحة "كورونا" للعالم أجمع، انطلاقًا من مسئوليتها الدينية في العالم.

وأضاف مهنا، اليوم الاثنين، أنه يمكن إقامة صلاة العيد في المنازل بكيفيتها الشرعية، ولا يجوز إقامتها في الشوارع أو المساجد خوفًا على الناس وصحتهم في ظل استمرار جائحة "كوورنا".

وأشار إلى أنه لا يجوز إقامة الصلاة خلف التلفاز أو المذياع، لكن تكون الصلاة في البيوت والتكبيرات منزليًا من خلال صلاة رب البيت بأهله، حفاظًا على النفوس من الأخطار والأضرار.

محمود مهنا هيئة كبار العلماء فيروس كورونا الصلاة صلاة العيد

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