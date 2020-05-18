أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

ظهور أول إصابة بـ"كورونا" في مطابع هيئة الكتاب

10:04 م الإثنين 18 مايو 2020
ظهور أول إصابة بـ"كورونا" في مطابع هيئة الكتاب

فيروس كورونا

(مصراوي):

أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اكتشاف أول حالة إصابة لأحد العاملين بقطاع المطابع بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بفيروس كورونا.

وأكد الحاج علي في بيان صحفي، أن المصاب لم يتواجد بالهيئة منذ 12 يومًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتعقيم المطابع والهيئة وحصر المخالطين، حيث تبين أن المصاب لم يخالط سوى زملائه بالمكتب، وسيتم منحهم جميعًا إجازة لمدة 14 يومًا.

وأضاف أن العمل مستمر بالمطابع مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة، متمنيًا الشفاء العاجل للمريض والتعافي التام من الڤيروس، والسلامة للجميع.​

هيثم الحاج علي مطابع هيئة الكتاب فيروس كورونا

الخبر التالى:

​النقل: تصدير 65 ألف طن فواكه وخضروات عبر الموانئ خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12764

    عدد المصابين

  • 3440

    عدد المتعافين

  • 645

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4837099

    عدد المصابين

  • 1872024

    عدد المتعافين

  • 317303

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إصابة محافظ الدقهلية بكورونا ونقله إلى مستشفى العزل