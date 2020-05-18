ظهور أول إصابة بـ"كورونا" في مطابع هيئة الكتاب

(مصراوي):

أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اكتشاف أول حالة إصابة لأحد العاملين بقطاع المطابع بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بفيروس كورونا.

وأكد الحاج علي في بيان صحفي، أن المصاب لم يتواجد بالهيئة منذ 12 يومًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتعقيم المطابع والهيئة وحصر المخالطين، حيث تبين أن المصاب لم يخالط سوى زملائه بالمكتب، وسيتم منحهم جميعًا إجازة لمدة 14 يومًا.

وأضاف أن العمل مستمر بالمطابع مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة، متمنيًا الشفاء العاجل للمريض والتعافي التام من الڤيروس، والسلامة للجميع.​