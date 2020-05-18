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"ألفاظ سوقية وإغواء".. الأعلى للإعلام يرصد 24 ملاحظة على مسلسل "البرنس"

09:36 م الإثنين 18 مايو 2020
"ألفاظ سوقية وإغواء".. الأعلى للإعلام يرصد 24 ملاحظة على مسلسل "البرنس"

مسلسل البرنس

(مصراوي):


رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المكلفة برصد الأعمال الدرامية المعروضة في شهر رمضان، 24 ملاحظة على مسلسل "البرنس"، خلال الأسبوع الثالث لعرض المسلسل بواقع 8 مشاهد تدخين، و7 مشاهد تشويه صورة المرأة وإهانتها، و4 ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة، و3 مشاهد مخدرات، ومشهد شرب خمر، ومشهد يتعلق بمعيار مراعاة الهوية المصرية والعربية.

وبحسب مؤشرات التحليل الإحصائي للأسبوع الثالث، رصد التقرير نماذج للملاحظات، ففيما يتعلق بالألفاظ السوقية تم رصد مشهد أحمد داش يقول لنورا: "أنا كنت فاكر إن رمضان هيتف علينا"، كما تم رصد مشهد لمحمد مهران يقول لمحمد ماهر: "عند أمك وأمه"، كما تم رصد 3 مشاهد تدخين.

وفيما يتعلق بتشويه صورة المرأة رصد التقرير مشهد لمدير نور في الفندق الذي تعمل فيه يحرضها على ملاطفة أحد المترددين على الفندق للحصول على منفعة مادية، كما تم رصد مشهد بين روجينا وشقيق زوجها محمد علاء ويظهر وجود علاقة غير شرعية بينهما وكيف تقوم روجينا لإغوائه.​

مسلسل البرنس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسلسلات رمضان 2020

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