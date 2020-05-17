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التنمية المحلية: توفير كمامات طبية للعاملين لارتدائها قبل دخول الوزارة

09:05 م الأحد 17 مايو 2020
التنمية المحلية: توفير كمامات طبية للعاملين لارتدائها قبل دخول الوزارة

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:​

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية عن إصدار توجيهات من قبل اللواء محمود شعراوي، الوزير، بضرورة ارتداء كافة العاملين بديوان عام الوزارة للكمامات الطبية في إطار إجراءات الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إن اللواء شعراوي وجه منذ عدة أيام بتوفير كمامات ومستلزمات وقاية للعاملين من أجل تطبيق توجيهات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا.

وتابع المصدر: "الوزارة وزعت كمامات على الجميع أسوة بما يتم في باقي مؤسسات الدولة تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء".

محمود شعراوي وزارة التنمية المحلية فيروس كورونا الكمامات

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