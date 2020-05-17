التنمية المحلية: توفير كمامات طبية للعاملين لارتدائها قبل دخول الوزارة

كتب- محمد نصار:​

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية عن إصدار توجيهات من قبل اللواء محمود شعراوي، الوزير، بضرورة ارتداء كافة العاملين بديوان عام الوزارة للكمامات الطبية في إطار إجراءات الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إن اللواء شعراوي وجه منذ عدة أيام بتوفير كمامات ومستلزمات وقاية للعاملين من أجل تطبيق توجيهات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا.

وتابع المصدر: "الوزارة وزعت كمامات على الجميع أسوة بما يتم في باقي مؤسسات الدولة تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء".