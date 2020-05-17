أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

يبدأ 10 صباحًا .. كيف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات في ظل كورونا؟

03:29 م الأحد 17 مايو 2020
يبدأ 10 صباحًا .. كيف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات في ظل كورونا؟

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خضوع الطالب لعدة إجراءات قبل دخول امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأجيل امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي، إلى يوم 21 يونيو المقبل، بديلا عن يوم 7 يونيو، كما أعلن بالجدول سابقا، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمجلس الوزراء، كإجراء احترازي من الحد لانتشار فيروس كورونا المستجد

وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء، أنه تم ترحيل موعد بدء الامتحان إلى الساعة ١٠، موضحا أنه على الطالب الحضور مبكرا في تمام الساعة ٨.٣٠.

وأوضح وزير التعليم، أن سيقف الطلاب في طابور متباعد، ثم يتم توزيع كمامات على الطلاب، والخضوع لفحص الجهاز الحراري، موضحا أنه يتم تعقيم وتطهير اللجان قبل الامتحانات

ولفت شوقي إلى أن هناك سيتم التحرك، إلى الأدوار واللجان في تمام الساعة ٨.٣٠.

طارق شوقي وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

الخبر التالى:

عبد العال يوجه رئيس لجنة الصحة للتواصل مع الحكومة ونقابة الأطباء لحل أزمة تكليف الأطباء الجدد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الحظر في العيد وعقوبات صارمة".. القرارات الكاملة لرئيس الوزراء بشأن مواجهة كورونا