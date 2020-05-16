تحرك برلماني بشأن مصروفات المدارس والباص للعام الجديد

(مصراوي):

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مطالبات المدارس الخاصة لأولياء الأمور بمصروفات العام المقبل ومصير مصروفات الباص.

وتابع فؤاد: "وردت إلينا الكثير من شكاوى أولياء الأمور بالمدارس الخاصة من قيام بعض المدارس بمطالبتهم بمصروفات العام الدراسي القادم من الآن، في سابقة غير مفهومة، خاصة في ظل ضبابية الفترة القادمة وخطة الدولة للعام الدراسي القادم في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا".

وأضاف فؤاد، أن هناك العديد من الشكاوى حول مصير مصروفات خدمة الباص، حيث امتنعت العديد من المدارس الخاصة من رد هذه المصروفات أو ترحيلها للعام المقبل على الأقل، فهي خدمة مدفوعة الأجر تقدمها المدارس بموجب عدد الرحلات، وبما أن أولياء الأمور لم يتلقوا الخدمة كاملة كما هو متفق عليه في عقد الاشتراك في الخدمة، يستوجب الأمر رد جزء من هذه المبالغ، بما يوائم عدد الرحلات التي تم تقديمها قبل قرار تعليق الدراسة.

وطالب فؤاد سرعة التدخل من قبل الوزارة لحازم وضبط أي قرارات فردية تتخذها المدارس الخاصة دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم، ودون مراعاة مصلحة أولياء الأمور، خاصة في ظل الكم الكبير من الشكاوى الوارد من قبل المواطنين في مختلف الأماكن.