القوى العاملة: صرف 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية وتعيين 1391 شاباً

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 1391 شاباً منهم 46 من ذوى الهمم، بالقطاع الخاص في محافظة الإسكندرية، فضلا عن توفير 1185 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحه أمام شباب المحافظة لشغلها.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أنه تم صرف منحة ال500 للعمالة غير المنتظمة لعدد 60 ألفاً و 470 مستحقاً بإجمالي مبلغ 30 مليونا و 235 ألف جنيه من خلال 135 مكتب بريد و 3 مدارس، بالإضافة إلى 5 فروع للبنك الزراعي بالمحافظة، وذلك على مرحلتين من يوم 13 إلى 16 أبريل واستكمالها من يوم 26 الى 30 أبريل الماضي.

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك من حسن الرداد وكيل الوزارة مدير المديرية بإنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي: أوضح فيه أنه تم التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 87 منشأة، وتفتيش دوري وحملات وتحرير 96 محضرا للسلامة والصحة المهنية للمنشآت المخالفة بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.

وأشار إلى أن المديرية تلقت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين نحو 185 شكوى، منها 70 شكوي مستوفاه، وتم تحرير 58 محضراً للمنشآت التي بت وجود مخالفات بها، وتبقى 57 شكوى تحت البحث.

وفي مجال التفتيش على المنشآت لضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 213 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.