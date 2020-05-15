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متحدث الصحة ينشر رسالة من مصابة بكورونا أنهت علاجها بمستشفى العزل (فيديو)

10:42 م الجمعة 15 مايو 2020
متحدث الصحة ينشر رسالة من مصابة بكورونا أنهت علاجها بمستشفى العزل (فيديو)

الدكتور خالد مجاهد

(مصراوي):

نشر الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والإسكان، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة شكر من الحاجة "أميرة محمد مرعي" 60 سنة، للطاقم الطبي داخل مستشفى العزل، بعد شهر من العلاج ضد فيروس "كورونا المستجد".

وأشادت الحاجة أميرة في الفيديو، بتعامل الطاقم الطبي داخل مستشفى العزل معها طوال فترة وجودها في المستشفى.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس "كورونا المستجد..كوفيد-19)، ووفاة 21 حالة جديدة.

ولم تذكر الوزارة مزيدًا من التفاصيل عن حالات الإصابة أو الوفاة.

خالد مجاهد وزارة الصحة مستشفى العزل فيروس كورونا كوفيد19

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