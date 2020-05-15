إلغاء تصريح خطيب مكافأة بالغربية لإساءته استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إلغاء ترخيص الخطابة للمدعو أبو اليزيد محمد أبو اليزيد عوض، خطيب مكافأة بإدارة أوقاف طنطا أول بالغربية، ومنعه من صعود المنبر لإساءة استخدامه مواقع التواصل.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن المذكور صدرت منه من تجاوزات لا تتسق مع شخص يصعد المنبر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تجاوزاته على صفحته، وإبلاغ الجهات المختصة بمتابعة جرائم النشر الإلكتروني بما نشره على صفحته الخاصة.