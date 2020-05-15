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عمرو موسى يشارك في مبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية"

12:28 م الجمعة 15 مايو 2020
عمرو موسى يشارك في مبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية"

عمرو موسى

كتب أسامة علي :

أعلن عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، مشاركته في مبادرة اللجنة العليا لوثيقة "الأخوة الإنسانية" التي وقعها الأزهر الفاتيكان من أجل الصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا.

وشهد العالم أمس الخميس، فعاليات مبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية" التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية المنبثقة عن وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك في الإمارات.

ودعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.

وقال موسى، عبر حسابه على تويتر: "استجبت مرحباً للنداء الذي أطلقته اللجنة العليا لوثيقة "الأخوة الإنسانية" التي وقعها الأزهر والفاتيكان من أجل الصلاة والدعاء لرفع الوباء".

وأضاف: "هذه مناسبة يباركها الشهر الفضيل تعود فيها البشرية الي الله متحدة في دعائها أن يفك الله كربها".

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عمرو موسى جامعة الدول العربية مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية الأزهر الفاتيكان فيروس كورونا

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