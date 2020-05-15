أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

مدبولي يُتابع مع وزير التعليم ترتيبات امتحانات الثانوية وإجراءات التعاقد على التابلت

11:32 ص الجمعة 15 مايو 2020
مدبولي يُتابع مع وزير التعليم ترتيبات امتحانات الثانوية وإجراءات التعاقد على التابلت

مدبولي يُتابع مع وزير التعليم ترتيبات امتحانات الث

القاهرة - أ ش أ:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمُتابعة إجراءات التعاقد على دفعة جديدة من "التابلت" للعام المُقبل، وسير عملية تسليم أبحاث شهادات النقل عبر منصة "إدمودو"، بالإضافة إلى الترتيبات التي يجري اتخاذها لعقد إمتحانات شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية تجربة استخدام "التابلت"، وكذا توطين صناعته في مصر، خاصة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا حالياً، موجها بسرعة الانتهاء من إجراءات التعاقد على التابلت المطلوب لطلاب العام المقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقي أنه جار الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية على تصنيع أجهزة "التابلت" التعليمي في مصنعها بمصر، من خلال ضخ استثمارات بقيمة ٧٠ مليون دولار، وذلك ضمن خطط الشركة لتوطين صناعة الإلكترونيات بالسوق المحلي، لافتاً إلى أن نسبة المكون المحلي في أجهزة "التابلت" التي ستنتجها الشركة من مصنعها بمصر تبلغ ٤٠% كما أنها ستعتمد في ذلك على العمالة المصرية.

في سياق آخر، قال وزير التعليم إن عملية تسلم الأبحاث المطلوبة من طلاب شهادات النقل تسير بانتظام، حيث يجري استلام ١٥ مليون بحث عبر منصة "إدمودو"، كما يمكن تسليم البحث ورقيا بالمدارس، وهناك إجراءات تم الإعلان عنها بهذا الشأن.

وأشار شوقي إلى أن الوزارة تعمل الآن على الانتهاء من الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعقد إمتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مُؤكداً أن اللجان ستشهد ضوابط صحية مشددة، وإجراءات احترازية، لحماية أبنائنا الطلاب.

هذا المحتوى من

امتحانات الثانوية العامة التابلت مصطفى مدبولي

الخبر التالى:

وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ السويس جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10829

    عدد المصابين

  • 2626

    عدد المتعافين

  • 571

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4387438

    عدد المصابين

  • 1565606

    عدد المتعافين

  • 298392

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"موعد انتهاء الفيروس".. الحكومة توضح 7 حقائق بشأن كورونا