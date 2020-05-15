الآشعة تحت الحمراء.. اشتراطات إعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات بنسبة 50%

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة رئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة، محمد إمبابي، عن الاشتراطات والقواعد والمعايير التي أقرتها الشعبة لإعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات بنسبة ٥٠٪؜ من الطاقة الاستيعابية للمطاعم بدءًا من أول يونيو.

يأتي ذلك أسوة بما تم إقراره بشأن إعادة تشغيل المطاعم داخل المنشآت الفندقية ووفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية لمنظمة الصحة العالمية، وضوابط وزارة الصحة والسكان المصرية، التي تضمن عدم إنتشار فيروس كورونا، واتباع المطاعم كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

أضاف إمبابي، في بيان، أنه جاري حاليًا التنسيق بين الغرفة التجارية بالجيزة ووزراتي الصحة والسياحة من أجل عرض هذه المقترحات على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيزالتنفيذ.

تضمن المقترح، الذي أعدته الشعبة، ضرورة قيام كل مطعم بتوفير أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى العمل المشترك بين وزارة السياحة والجهات المعنية، وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، للمرور الدورى والتفتيش المفاجىء على المطاعم، للتأكد من استيفاءها الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل، ووقف وحظر نشاط إقامة الحفلات أو الأفراح داخل المطاعم، وكافة أنواع النشاط الليلي بالمطاعم، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المطاعم السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وحول اشتراطات الرواد، قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن المقترح يتضمن استخدام جهاز قياس درجات حرارة الجسم للرواد بالأشعة تحت الحمراء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

وبالنسبة لاشتراطات العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، أكد وهبة، أنه تم الاتفاق على التزام المطاعم والمنشآت بألا يزيد نسبة العمالة عن 50 % من الحجم الكامل للعمالة بالمنشآت، وكذلك إجراء الفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، والالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين وارتدائهم للقفازات والكمامات الطبية طوال فترة عملهم واستمرار أعمال التعقيم في كافة مناطق التشغيل، وإقامة العديد من الدورات التدريبية على كافة الأعمال الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وألا يتم مشاركة أي عامل إلا بعد حصوله على هذه الدورات واجتيازها بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة وأمن الغذاء المقدم للرواد.

وتابع أن الاشتراطات المقترحة لعمل المطاعم أكدت حظر خدمة البوفيه المفتوح تمامًا، والاعتماد على القوائم المحددة مسبقًا، وحظر تقديم الشيشة، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، كاشفًا النقاب عن تقديم الشعبة لمقترح ونموذج للمقاعد بالمطاعم من خلال قواطيع زجاجية بين الجالسين لعدم نشر أية أوبئة أو أمراض، وبشرط ألا يزيد عدد الأفراد في هذه الطاولات عن 6 أفراد، مع اتباع التباعد الجسدى بما لا يقل عن متر بين الكرسى والآخر.

وأشار إلى أنه لضمان أكبر معدل لعنصر الأمن والأمان والسلامة الصحية، سيتم الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.

وأكد وهبة أن المطاعم والمنشآت السياحية تعد هي أكبر القطاعات السياحية تواصلاً مع المواطنين مباشرة، وأنها من أجل هذا يرجع أهميتها البالغة لما تحققه من خدمات سياحية على مستوى عال، وتكون أكثرهم جذبًا للعمالة بالقطاع السياحي، وتتسق مع توجهات القيادة السياسية بتوفيرها للعديد من فرص لآلاف الشباب.​