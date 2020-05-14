الصحة العالمية: إساءة استعمال هذا الدواء مع مصابي كورونا قد يؤدي لوفاتهم

كتب - أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج مرض (كوفيد -19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، أو الوقاية منه.

وأضاف المكتب الإقليمي للمنظمة في منشور توعوي اليوم الخميس: "في حين أن العديد من الأدوية قيد التجارب حالياً، فلا يوجد حالياً أي دليل على أن هيدروكسي كلوروكين أو أي دواء آخر من شأنه علاج كوفيد 19 أو الوقاية منه".

وأوضحت المنظمة أن إساءة استعمال هيدروكسي كلوروكين يمكن أن يتسبب في آثار جانبية خطيرة وأمراضًا، وقد تفضي حتى إلى الوفاة.

وأشارت المنظمة إلى توليها تنسيق الجهود لتطوير وتقييم الأدوية اللازمة لعلاج مرض كوفيد -19.

وفي وقت سابق، حذرت هيئة الدواء المصرية، من الاستخدام الخاطئ لمركب (الهيدروكسى كلوروكين) فى علاج فيروس كورونا.

وقالت الهيئة إن المستحضرات المحتوية على مركب الهيدروكسي كلوروكين مسجلة فى مصر وخارجها، ومصرح باستخدامها حالياً فى علاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدى، مضيفة أنه وفقاً للنشرات المعتمدة من الهيئات والجهات الرقابية الصحية العالمية للمستحضر، فإن له العديد من الآثار العكسية ومن ضمنها التأثير السلبي على عضلة القلب وتلف في الشبكية.

وأوضحت أن الهيدروكسى كلوروكين له العديد من التفاعلات مع الأدوية الأخرى من ضمنها أدوية السكر وبعض أدوية القلب، لذلك يجب ألا تستخدم هذه المركبات بدون توجيه وإشراف طبى لضمان الاستخدام الآمن للمستحضر وتفادى أى مخاطر أو أثار عكسية.