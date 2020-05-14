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رئيس الوزراء يوجه بعلاج الطبيب محمود سامي على نفقة الدولة بالمركز الطبي العالمي

02:14 م الخميس 14 مايو 2020
رئيس الوزراء يوجه بعلاج الطبيب محمود سامي على نفقة الدولة بالمركز الطبي العالمي

الطبيب محمود سامي

كتب- محمد غايات:

أكد مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، تابع مع الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية العليا، تطورات حالة الطبيب محمود سامي فتحي، الذي كان يعمل بإحدى مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم، ولديه مشكلة حالياً في عدم القدرة على الرؤية.

وأوضح المستشار الطبي لرئيس الوزراء، وفق بيان، اليوم الخميس، أنه بعرض الحالة على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، أوصت اللجنة بتوجيه الحالة للمركز الطبي العالمي، لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة وعلاج الطبيب المذكور على نفقة الدولة.

وأشار إلى التنسيق مع مدير المركز الطبي العالمي، لاستقبال الحالة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها، مع موافاة اللجنة بتقرير طبي مفصل، تمهيداً لإصدار قرار رئيس الوزراء بعلاج الطبيب المذكور.

كما تم الاتصال بالدكتور محمود سامي وإبلاغه بتكليفات رئيس الوزراء بتوفير كامل الرعاية الطبية له، وبترتيبات نقله إلى المركز الطبي العالمي، وهو ما لاقى ترحيبًا شديدا منه، وأكد شكره للدولة على هذا التحرك السريع، وأنه وزملاؤه يخدمون وطنهم وأبناء وطنهم لمواجهة هذه الأزمة العالمية.

وكان فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصري، تحرك على نحو عاجل منتصف ليل أمس، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتواصل مع الطبيب محمود سامي فتحي، ونقله إلى مستشفى متخصص على الفور، لعلاجه على نفقة الدولة، تقديراً من الدولة لدور الأطقم الطبية وإسهاماتها العظيمة خلال هذه المرحلة الصعبة.

رئيس الوزراء علاج نفقة الدولة محمود سامي مستشفى العزل

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  • عاجل:رئيس الوزراء يوجه بعلاج الطبيب محمود سامي على نفقة الدولة بالمركز الطبي العالمي