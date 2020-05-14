وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان مشروعات المياه والصرف والإسكان بالمحافظة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الإسكان، ومشروعات الجهاز المركزي للتعمير، ومشروعات التخطيط العمراني، ومشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، رحب الدكتور عاصم الجزار، باللواء خالد فودة، والوفد المرافق له، واستمع إلى مطالب المحافظة، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم والمساندة لمحافظة جنوب سيناء، ولا تدخر جهدًا في تنفيذ جميع المشروعات التي تحقق التنمية وتخدم أهالي المحافظة.

وتقدم اللواء خالد فودة، بالشكر والتقدير للدكتور عاصم الجزار، ولجميع قيادات وزارة الإسكان وأجهزتها المختلفة على جهدهم المبذول في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظة وتقديم كل الدعم للمشروعات التنموية لسكان المحافظة.

واستعرض المحافظ، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع جهات وزارة الإسكان في المحافظة.​