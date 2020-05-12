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القوى العاملة: تسوية نزاع طبيب مصري بالسعودية وتقاضيه مستحقاته

10:19 م الثلاثاء 12 مايو 2020
القوى العاملة: تسوية نزاع طبيب مصري بالسعودية وتقاضيه مستحقاته

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية نزاع المواطن المصري "ماجد.ع.أ.ز" يعمل أخصائي أطفال لدى مستوصف تميز الحكماء الراشدية، بالطرق الودية وحصوله على مستحقاته.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المذكور أعلاه، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار سعد الدين، إلى أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، أكد فيه أن المكتب تواصل مع مسئولي المستوصف للمطالبة بمستحقات المواطن المذكور بالطرق الودية، واستجاب كفيله وتم تحصيل المستحقات البالغ إجمالها 22 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 94 ألفاً و275 جنيها، فضلا عن تأشيرة خروج وعودة.

محمد سعفان القوى العاملة السعودية مكتب التمثيل العمالي

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