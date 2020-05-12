يخدم 71032 مشتركًا.. وزير الكهرباء يستعرض ما تم إنجازه في تطوير قطاع الفيوم

كتب- محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تقرير لها، إنه تم الانتهاء من إحلال شبكة الجهد المنخفض بمركز الفيوم شرق بتكلفة استثمارية بلغت (1.015) مليون جنيه؛ حيث تم إحلال (68) كم موصلات جهد منخفض وعدد (50) عامود جهد منخفض.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، جهود الوزارة وما تم تنفيذه من خطط مختلفة بقطاع كهرباء الفيوم التابع لشركة مصر الوسطى للكهرباء؛ بهدف رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

ويأتي ذلك أيضًا في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة إلى جمهور المشتركين على مستوى الجمهورية.

وتناول التقرير الذي تم عرضه على الوزير في نطاق محافظة الفيوم، التي يبلغ عدد المشتركين بها 71032 مشتركًا، إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، نجاح الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات، وذلك خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/ 2020، متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالي:

- تم الانتهاء من تنفيذ إنشاء دائرتين دخول بلوحة توزيع الشيخ حسن بمدينة الفيوم بتكلفة استثمارية بلغت (7.906) مليون جنيه.

-تم الانتهاء من إحلال شبكة الجهد المنخفض بمركز إبشواي بتكلفة استثمارية بلغت (1.25) مليون جنيه؛ حيث تم إحلال (86.6) كم موصلات جهد منخفض وعدد (50) عامود جهد منخفض.

- تم الانتهاء من إحلال شبكة الجهد المنخفض بمركز الفيوم شرق بتكلفة استثمارية بلغت ( 1.015 ) مليون جنيه حيث تم احلال (68) كم موصلات جهد منخفض وعدد (50) عامود جهد منخفض.

ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تخفيف أحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية؛ مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين.

وحول محاضر الضبطية القضائية تم عمل عدد (614) محضرًا بإجمالي كمية بلغت (366398) ك.و.س، بإجمالي مبلغ وقدره (1206946) جنيهًا خلال شهر مارس.

وحول العدادات مسبقة الدفع، فقد تم الانتهاء من تركيب 23935 عدادًا خلال الفترة من 1/7/2٠١9 حتى 31/1/2020.

ومن المستهدف تنفيذ 13 عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية للمرحلة الثالثة للعام المالي 2019/2020 بالمحافظة بإجمالي تكلفة 3 ملايين جنيه؛ حيث تم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 100%.

وحول موقف السداد الإلكتروني لشركة مصر الوسطى عن شهر مارس، أوضحت الوزارة أنه في ما يتعلق بشحن الكروت من منافذ الدفع الإلكتروني، قام 597366 عميل بسداد مبلغ يصل إلى 68,381 مليون جنيه، وفي ما يتعلق بسداد الفواتير إلكترونياً قام 3029 عميلاً بسداد 72968 جنيهًا.