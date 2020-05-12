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وفاة صيدلي بعد إصابته بكورونا.. والنقابة: نواجه من الصفوف الأولى

05:23 م الثلاثاء 12 مايو 2020
وفاة صيدلي بعد إصابته بكورونا.. والنقابة: نواجه من الصفوف الأولى

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للصيادلة، اليوم الثلاثاء، وفاة الدكتور مدحت ريشة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتقدمت نقابة الصيادلة في بيان اليوم، بخالص العزاء لأسرة الصيدلي، قائلة إن الصيادلة يبذلون كافة الجهود ويتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا كل في نطاق عمله.

وأكدت النقابة دعمها للصيادلة ومساندتهم في تأدية دورهم الوطني في تقديم الخدمة الصحية لكافة المواطنين.

فيروس كورونا وفاة صيدلي مدحت ريشة وزارة الصحة نقابة الصيادلة

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