أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

في حضور الوزير.. "اقتصادية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال

02:35 م الثلاثاء 12 مايو 2020
في حضور الوزير.. "اقتصادية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

بدأ اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير؛ لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

ويستهدف مشروع القانون تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة والحوكمة بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.

مجلس النواب مشروع قانون قطاع الأعمال هشام توفيق

الخبر التالى:

"خطة البرلمان" توافق على رفع الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9746

    عدد المصابين

  • 2172

    عدد المتعافين

  • 533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4142970

    عدد المصابين

  • 1427179

    عدد المتعافين

  • 283861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الصحة العالمية" تعلق على مقترح تطبيق الحظر الكامل بمصر لمواجهة كورونا