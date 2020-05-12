إقلاع رحلتَين استثنائيتَين إلى لندن وواشنطن لإعادة العالقين.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

تغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلتا طيران استثنائيتان تسيّرهما "مصر للطيران"، إلى لندن وواشنطن؛ لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تعود رحلة لندن إلى مرسى علم، مساء اليوم، بينما تعود رحلة واشنطن، الخميس المقبل، إلى مرسى علم؛ حيث سيتم نقل المصريين القادمين من لندن وواشنطن إلى فنادق العزل الصحي المخصصة لمدة 14 يومًا وَفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

كانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق؛ منها رحلات الشحن الجوي ورحلات الشارتر؛ لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​