​ كاملة التشطيب وفي 4 مناطق.. الإسكان تبدأ حجز 1750 شقة بـ"سكن مصر" القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات حجز شقق "سكن مصر" في 8 مدن جديدة، أمس الأحد الموافق 10 مايو، على أن يستمر التقديم حتى 18 يونيو.

الطرح الجديد من شقق سكن مصر، يصل لـ2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير)، يوجد من ضمنهم 1750 وحدة في مدينة القاهرة الجديدة فقط، بمساحات الشقق لـ115 متر وحتى 118 متر، كما تتكون الوحدات من 3 غرف ومطبخ وحمام.

وينشر مصراوي خرائط واماكن تواجد شقق سكن مصر في مدينة القاهرة الجديدة، وأسعار الوحدات ونظم السداد.

تتواجد شقق سكن مصر في 4 أماكن بالقاهرة الجديد، حيث يتواجد وحدات المسلسل 2 والمسلسل 3 بمنطقة المعارض وبجوار طريق السخنة، والطريق الدائري الأوسطى الجديد.

أما وحدات مسلسل 5 ومسلسل 6 تقع في منطقة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم.

وتطرح هيئة المجتمعات العمرانيى الـ1750 شقة بسعر موحد للمتر، بـ 7655 جنيهًا، حيث ووصل سعر الشقة الـ 106 أمتار لـ811 ألف جنيه والشقة الـ115 مترًا بـ880 ألف جنيه.

وللحجز في المشروع يتم سداد 50 ألف مقدم حجز، وفي حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز لـ10% من إجمالي ثمن الوحدة، بجانب 1.5 مصاريف إدارية ومجلس أمناء، وذلك خلال شهرين من انتهاء الحجز.

- يتم سداد دفعات ربع سنوية يقيمة 10 آلاف جنيه لحين اسلام الوحدة على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

- سداد 15% من ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد أو 5 أو 7 سنوات لكن بفائدة.

- في حالة سداد باقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ الحجز يتم خصم 8% من القيمة الإجمالية للوحدة.