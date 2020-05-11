​القابضة للمياه: خطة للتدريب الإلكتروني "Online" للعاملين لمواجهة فيروس كورونا

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، البرنامج التدريبي الأول عن بعد، لقطاع الصرف الصحي بمشاركه 23 شركة تابعة للشركة القابضة وعدد 30 كميائي، في إطار خطة التدريب الالكتروني للعاملين بالشركه القابضة والشركات التابعة، التى تنفذها ادارة دعم ومتابعة مراكز التدريب بالشركه بهدف التعامل مع الظروف الحالية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا والحد من التجمعات.

وأكد، رئيس الشركة القابضة، أهمية اعتماد التدريب عن بعد كوسيله اساسيه لتدريب العاملين في كافة المجالات التخصصيه وتاكيدا للتحول الرقمي والاعتماد علي الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي ثبت فاعليتها وأمنها علي العاملين، وأهمية تنفيذ خطة التدريب لتشمل جميع التخصصات التي تؤدي الي رفع كفاءه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ومن جانبها، أكدت غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركه القابضة، توجيه إدارة دعم مراكز التدريب لتنفيذ خطة التدريب الإلكتروني بكفاءة وفاعلية عالية واستخدام المنصات الإلكترونية ورفع البرامج التدريبية عليها لتحقيق أعلى استفادة للمشاركين.

وقالت وفاء يوسف مدير عام التدريب أن البرامج التدريبة الأونلاين تحقق الهدف منها فى رفع كفاءه وقدرات العاملين بالشركات التابعة، والشركة اتخذت خطوات سابقة فى هذا المجال وتهيئة البنية التحتية والعناصر الفنية والعلمية التى أتاحت اتخاذ خطوة التحول الرقمى فى العملية التدريبية، حيث أسست الشركة مركزا إقليميا للتدريب بشركه الصرف الصحي بالقاهرة، بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركه القابضة.