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قاتلنا من أجل هذا الملف.. "التخطيط" تكشف محاولات الحفاظ على ملف الإسكان رغم "كورونا"

10:21 م الإثنين 11 مايو 2020
قاتلنا من أجل هذا الملف.. "التخطيط" تكشف محاولات الحفاظ على ملف الإسكان رغم "كورونا"

وزارة التخطيط

كتب- أحمد علي:

قال محمد فريد، وكيل وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، إنه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بعد انتشار جائحة كورونا عالميًّا، وما يرتبط بها من ملفات مهمة مثل الصحة والتعليم؛ فإنه كان هناك إصرار في الحفاظ على ملف الإسكان، مراعاةً للبعد الاجتماعي، مضيفًا: "الحقيقة قاتلنا من أجل هذا الملف؛ لا سيما أنه ينعكس في شكل خدمات مباشرة للمواطنين".

وقال فريد، إن الخطة راعت الحفاظ على الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالي الجديد؛ لا سيما أنه كان يواجه فجوة تمويلية العام الماضي، ووصلنا إلى مرحلة متطورة، مشيرًا إلى أنه في ما يتعلق بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بلغت الاستثمارات الموجهة إليها 19.1 مليار جنية العام المالي الجديد، مقابل 10.5 مليار جنيه العام الجاري، والتي تنعكس في مشروعات الصعيد، وتحقيق دفعه قوية في محطات المعالجة.

وأضاف فريد أن "التخطيط" أعطت ملف المرافق ثقلاً خلال مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020- 2021؛ ومنها ما خصص للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم، مشروع الموازنة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعالم المالي الجديد 2020- 2021، بحضور ممدوح رسلان رئيس الهيئة، وممثلي التخطيط والمالية.

وزارة التخطيط محمد فريد فيروس كورونا الإسكان

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