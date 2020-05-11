نقيب الصحفيين: خطاب تقدير ورد اعتبار للناقد الفني طارق الشناوي من "المهن التمثيلية"

كتب- مصطفى علي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه تلقى خطابًا من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ردًا على مخاطبته له بخصوص شكوى الناقد الفني طارق الشناوي، بخصوص ما نسب للفنانة غادة عبدالرازق من تصريحات سلبية تجاهه.

وقال نقيب المهن التمثيلية في خطابه: "أعضاء النقابة يكنون للناقد الكبير كل التقدير والاحترام، وعلى رأسهم الفنانة غادة عبدالرازق، التي لم تصرح أبدًا بمثل هذا التصريح، فلا يمكن أن يصدر عنها مثل هذه الاتهامات في حق أي زميل أو أي ناقد عامة، فما بالنا بناقد مخضرم، وله تاريخ مثل الأستاذ طارق الشناوي تحديدًا".