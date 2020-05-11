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القوى العاملة تعلن تعيين 95 شاباً بالقطاع للخاص في الأقص

02:49 م الإثنين 11 مايو 2020
القوى العاملة تعلن تعيين 95 شاباً بالقطاع للخاص في الأقص

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 95 شاباً من بينهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الأقصر، واستخراج 81 شهادة قيد بعد استئناف العمل بمكاتب التشغيل من 24 من الشهر الماضي.

وأوضح الوزير، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية، أشار إلى صرفها منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لعدد 2178 عاملا من هذه الفئة.

وقال عبده هاشم مدير المديرية، إن المديرية أجرت متابعة أعمال صرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة من خلال 17 فرع للبنك الزراعي وعدد 40 منفذاً لمكاتب البريد، حيث تم صرف المنحة لنحو 20 ألفا و221 عاملا غير منتظم وذلك خلال الفترة من 13 حتى 30 أبريل الماضي.

وأشار إلى أن المديرية أجرت من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية تفتيشا على 195 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة الأقصر

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