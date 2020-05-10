​لمنع التلاعب بالجمعيات.. "الزراعة" تشكِّل لجانًا للإشراف على صرف الأسمدة المدعمة

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن الوزارة بدأت في صرف حصص المحاصيل الصيفية لمحاصيل الأرز وقصب السكر والقطن والذرة على محافظات الجمهورية كافة.

وقال الشناوي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إنه تم تشكيل لجان فحص وتفتيش على الجمعيات التعاونية من جهة، ولجان مرور على الحقول، مشيرًا إلى أن الصرف لمن زرع بالفعل وليس من كان صاحب حيازة.

ولفت رئيس القطاع إلى تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة من خلال تتبع الغرف المركزية بمدرية الزراعة بكل محافظة، ومراقبة عمليات التلاعب بالأسعار من خلال المرور المفاجئ.

وحسب آخر بيانات وزارة الزراعة والشركات الخاصة، تم صرف 60% من المخصصات للقطاع الزراعي بالجمعيات.

وقال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، إن اللجنة التنسيقية المشتركة المكونة من وزارارة الزراعة والشركات الخاصة وضعنا خطة لصرف المخصصات بشكل يضمن توافرها بالجمعيات، مؤكدا علي عدم رفع الأسعار.

وأكد الشراكي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن صرف الحصص السمادية مقترن بحجم المساحة المنزرعة، موضحًا أن المساحة الاولية 650ألف فدان التابعة لجمعية الاستصلاح الأراضي.

وأشار رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي إلى أنه منذ طبقت وزارة الزراعة العام الماضي منظومة "الباركود" قلصت فرص التلاعب بالحصص.