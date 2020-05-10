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البابا تواضروس يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه

08:18 م الأحد 10 مايو 2020
البابا تواضروس يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه

البابا تواضروس يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العلي

كتب- مصطفى علي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، في المقر البابوي بالقاهرة، المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا.

ورافق رئيس المحكمة، نوابه المستشار بولس فهمي إسكندر، والمستشار الدكتور حمدان فهمي أبو شاهين، والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور عبدالعزيز سلمان، والمستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، والمستشار طارق عبدالعليم أبو العطى، وأيضًا المستشار تامر ريمون رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة، للتهنئة بالأعياد.

المحكمة الدستورية العليا البابا تواضروس

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