تدابير مكافحة كورونا ومتابعة رئيس الحكومة للإجراءات الاحترازية أبرز عناوين الصحف

القاهرة في - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد تدابير الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومتابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تنفيذ المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في جميع المنشآت الخدمية الحكومية قبل فتحها للجمهور.

وتابعت الصحف جولات رئيس مجلس الوزراء في مطار القاهرة الدولي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا، تزامنا مع عودة المصريين العالقين من الخارج، كما اهتمت بتفقد مدبولي عددا من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة القليوبية.

وركزت الصحف على تأكيد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن مصر حجزت الدفعة الأولى من عقار (ريمديسيفير) المعتمد من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا.

وفي شأن التعليم، سلطت الصحف الضوء على فتح المدارس أبوابها لتسلم المشروعات البحثية من الطلاب وفقا للجداول المعلنة لذلك، حيث تستقبل المدارس الطلاب من التاسعة صباحا حتى 2 ظهرا وذلك حتى 16 مايو الحالي.

وفي الشأن الاقتصادي، نشرت الصحف أن مجلس الوزراء سيناقش - خلال أيام - مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تطبيق النظام الرقمي وتيسير التعاملات مع المستثمرين وأصحاب الأنشطة.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لمتابعة تدابير الدولة الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ففي الوقت الذي حجزت فيه مصر دفعة أولى من دواء (ريمديسيفير) الأمريكي لعلاج فيروس كورونا المستجد، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بسرعة الانتهاء من جميع المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بكل حزم في جميع المنشآت الخدمية الحكومية قبل فتحها مع ضرورة توعية المواطنين بها بما يضمن سلامتهم وصحتهم.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن رئيس الوزراء قوله - خلال جولة قام بها أمس في مطار القاهرة الدولي - إن أي مستشفى يجرى الانتهاء من تنفيذه ودخوله الخدمة يعد إضافة مهمة للدولة على مستوى الجمهورية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء أوضح أنه كان من المهم زيارة مطار القاهرة؛ للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا، تزامنا مع عودة المصريين العالقين من الخارج على مدى اليوم، وهو ما سيطبق على جميع المنشآت الخدمية الحكومية، مشيرا إلى أنه لابد أن يعلم المواطن مختلف الإرشادات والإجراءات التي يجرى تطبيقها أثناء التعامل مع هذه المنشآت.

وفي جولة تفقدية أخرى، أوردت صحيفة (الأخبار) أن رئيس الوزراء أكد - خلال متابعته عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة القليوبية برفقة وزراء الري والنقل والإسكان والتنمية المحلية ومحافظ القليوبية - أن الصناعة هي مستقبل مصر، وأن الدولة مهتمة بدعمها.

وأشارت الصحفية إلى تشديد رئيس الوزراء على أهمية مشروعات الطرق والكبارى في مجال النقل وتيسير الحياة على المواطنين ودفع حركة نقل البضائع وتقليل زمن الرحلات، لافتا إلى ضرورة استمرار وتيرة العمل في كل المواقع لتحقيق الفائدة للمصريين مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وأوضح أن المشروعات الخدمية، خاصة مشروعات البنية الاساسية تأتي على أجندة الاهتمامات، لذا يجب ألا يتأخر العمل بها.

وفي السياق الصحي، نقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن مصر حجزت الدفعة الأولى من عقار (ريمديسيفير) المعتمد من منظمة الغذاء والدواء الامريكية ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا المستجد على أن تتسلمها في أقرب وقت مع متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرة لفتت - على هامش تفقد أعمال التطوير بمستشفى حميات الإسكندرية - إلى أنه يجرى الآن استخدام "بلازما المتعافين" لعلاج المصابين من فيروس كورونا المستجد، وسيتم إعلان النتائج أولا بأول.

وعن خطة الوزارة لتجهيز وتأهيل مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية لتحويلها لمستشفيات عزل، ذكرت الصحيفة أن الوزيرة قالت إن السعة السريرية لحميات الإسكندرية وصلت إلى 243 سريرا، بالإضافة إلى 23 رعاية مركزة وجار إضافة 120 سريرا آخر.

كما تابعت الصحف آخر مستجدات الجسر الجوي الذي أقامته الدولة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، حيث أوردت صحيفة (الجمهورية) أن مطار مرسى علم الدولى استقبل - أمس - 389 عالقا على متن 4 رحلات، منها رحلتان استثنائيتان من تركيا على متنهما 196 عالقا، ومن الخرطوم على متنها 170 عالقا ومن تونس 32 عالقا، كما تواصل أمس ولليوم الخامس على التوالى الجسر الجوى بين الكويت والقاهرة لنقل نحو 485 مصريا عالقا في الكويت على متن ثلاث رحلات جوية، ضمت الرحلة الأولى التي أقلعت على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية 195 راكبا فيما ضمت الرحلتان الثانية والثالثة اللتان سيرتهما شركة طيران الجزيرة 145 راكبا لكل رحلة.

وأضافت الصحيفة أن جميع المصريين المسافرين خضعوا للعديد من الإجراءات الوقائية في مطار الكويت الدولي بداية من قياس درجة الحرارة قبل دخولهم على أبواب المطار مرورا بتعقيمهم عبر بوابة الدخول ثم اصطفافهم في صفوف إنهاء إجراءات السفر بمسافات لا تقل عن متر بين كل مواطن والآخر، انتهاء بعملية تعقيم حقائبهم قبل شحنها على كل طائرة.

ونقلت الصحيفة سعادة المصريين العائدين لدى وصولهم أرض الوطن، حيث قاموا بالسجود شكرا لله وسط هتافات (تحيا مصر)، والإشادة بمجهودات الدولة لإتمام إجراءات عودتهم، والتي جرى إنجازها بكل احترافية ودقة وفي وقت قياسي.

وفي شأن التعليم، ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللأزمة، فتحت المدارس - أمس - أبوابها لتسلم المشروعات البحثية من الطلاب وفقا للجداول المعلنة لذلك، حيث تستقبل المدارس الطلاب من التاسعة صباحا حتى 2 ظهرا وذلك حتى 16 مايو الحالي.

ونقلت الصحيفة إشادة أولياء أمور طلاب النقل بحسن تنظيم وزارة التربية والتعليم والمدارس، عملية تسليم الأبحاث الورقية، كما نقلت الصحيفة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أنه جرى تخصيص 9 أرقام هاتفية للإبلاغ عن مخالفات تسليم مشاريع الابحاث، وقال إنه يمكن الاتصال التليفوني أو استخدام الارقام نفسها على (واتس آب).

اقتصاديا، أوردت صحيفة (الأخبار) أن مجلس الوزراء سيناقش - خلال أيام - مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تطبيق النظام الرقمي وتيسير التعاملات مع المستثمرين وأصحاب الأنشطة في استخراج التراخيص والسجلات وبعد إقرار المشروع يتم إرساله الى البرلمان لاستكمال إجراءات إصدار القانون.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية استكملا إعداد المشروع الذي يتضمن دمج 6 سجلات في سجل واحد؛ لتيسير التعامل مع المنشآت الاقتصادية على أن يتبع السجل الموحد لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بدلا من التعامل مع عدد من المصالح والهيئات والحد من التعدد التشريعي بين عدة قوانين؛ مما يساعد على تبسيط وتوحيد الإجراءات وتوحيد القيد لدى جهة واحدة بدلا من عدة جهات.